Землетрясение магнитудой 3,6 зафиксировано в Каспийском море

Сегодня утром Каспийское море сотрясло землетрясение. По оценкам сейсмологов, магнитуда явления составила 3,6.

В Каспийском море произошло землетрясение, следует из информации Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Подземные толчки были зафиксированы 21 мая в 05:47 по местному времени. Магнитуда сейсмического события составила 3,6, а его очаг залегал на глубине 20 км.

Информации о пострадавших и разрушениях в прибрежных районах не поступало.

По оценкам специалистов, подобные землетрясения классифицируются как слабые. Благодаря небольшой магнитуде и значительному удалению эпицентра от суши, оно не представляло угрозы.