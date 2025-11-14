Засуха в Иране: в стране приступили к засеву облаков

В Иране надеются вызвать дождь, который помог бы стране пережить рекордную засуху. В этом году в Иране недосчитались 90% годовой нормы осадков.

В Иране стартовал засев облаков, чтобы вызвать дожди, ставшие в этом году редкостью в республике.

Исламская Республика в 2025 году столкнулась с самым тяжелым периодом засухи за последние годы. Согласно данных метеослужбы Ирана, уровень осадков в этом году в стране на 89% ниже многолетней нормы. Во многих провинциях Ирана дождей не было уже много месяцев. Водохранилища опустели, уровень воды в них рекордно низкий.

Первая операция по посеву облаков прошла в районе крупнейшего озера страны Урмия на севере Ирана, неподалеку от границы с Турцией. Соленое озеро за период засухи превратилось в соляную пустыню.

Иранские власти планируют продолжить работы по вызову осадков и в других провинциях, страдающих без дождей.

Технологию посева облаков Иран полностью освоил в прошлом году. Для вызова осадков, в облака с помощью самолетов распыляют йодид серебра или соль.

В ИРИ наблюдается "самая засушливая осень за последние 50 лет". В Тегеране количество осадков в 2025 году находится на самом низком уровне за последние 100 лет. Столицу Ирана может ждать скорая эвакуация из-за затянувшейся засухи, передает агентство IRNA.