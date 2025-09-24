Убийцы дождя: иранская экологическая катастрофа угрожает всему Южному Кавказу

Михаил Богданов

Иранское Asr-e Iran в своем документальном фильме сообщило: «Дождь в Иране убит, и убийцы все еще среди нас». Речь идет о систематическом уничтожении экосистемы, последствия которого ощущаются далеко за пределами Ирана. Это не природный феномен, а рукотворная катастрофа, ставящая под угрозу экологическую безопасность всего региона.

Как сломались природные «кондиционеры»?

До недавнего времени Иран обладал совершенной системой естественного климат-контроля. Ключевые водные объекты выполняли роль природных кондиционеров, обеспечивая влагой не страну и ее соседей. Теперь, когда холодные фронты входят в Иран, естественные кондиционеры бездействуют, и Иран превращается в тепловую яму, которая уничтожает дождь.

Особую роль играло озеро Урмия, географически близкое и значимое для соседнего Азербайджана. Одно из исследовании Тегеранского университета показывает шокирующую динамику:

если в 1976 году среднегодовое количество осадков в Иране составляло около 500 мм, то в 2025-м этот показатель упал до 215 мм

доля осадков от локальной влажности, которая ранее достигала 48%, теперь составляет лишь 12%.

Озеро Урмия, когда-то бывшее источником влаги, сегодня усохло более чем на 90%, а его испарения, достигавшие 6 млрд кубометров в год, практически исчезли.

Системные ошибки

Есть мнение, что экологический кризис в Иране стал следствием системных управленческих провалов, которые вышли за национальные рамки и создали серьезные угрозы для всего Южного Кавказа. Власти объясняют происходящее глобальным изменением климата, однако активисты утверждают, что управление водными ресурсами в Иране с самого начала было неправильно спроектировано. Убийцы дождя — это те, чьи неправильные решения уничтожили водный цикл. Кризис стал результатом целого ряда взаимосвязанных факторов.

Уничтожение лесных массивов и осушение водно-болотных угодий привело к разрушению естественных климатообразующих механизмов. Еще одно исследование Тегеранского университета 2023 года показало, что сокращение на 45% лесного покрова Загроса привело к уменьшению осадков на 35% на Центральном плато за последние сорок лет. Крупнейшие водные системы, такие как Хор-эль-Азим, Гавхуни, Бахтеган и Урмия, которые работали как природные кондиционеры, высохли. По оценкам ученых, осушение водно-болотных угодий уничтожило до 80% локальной влажности страны. Метеорологическая организация Ирана в 2024 году сообщила, что одно только осушение Хор-эль-Азима привело к снижению количества осадков на 60% в провинциях Хузестан и Илам.

Трансграничные последствия

Эти процессы не остались в границах Ирана — они спровоцировали формирование устойчивой «тепловой ямы». Высохшее дно озера Урмия работает как гигантское зеркало, отражающее тепло. Летом температура его поверхности достигает 70 градусов по Цельсию. Этот феномен не только не создает дождь, но и разрушает облака. Холодные воздушные массы, встречая на своем пути эту перегретую территорию, теряют способность приносить обильные осадки, что затрагивает и соседние страны, включая Азербайджан.

Чрезмерное строительство плотин и неконтролируемое бурение скважин усугубили ситуацию. В Иране насчитывается более 420 тыс. нелегальных скважин. С учетом легальных скважин ежегодный забор воды примерно на 20 млрд кубометров превышает способность природных источников к восстановлению. Это привело к тому, что из 610 равнин страны 428 были объявлены запретными, поскольку водоносные горизонты в них уничтожены. Такая водная политика сказывается на всем регионе через учащение пыльно-солевых бурь. Исследование Университета Тебриза показало, что высыхание озера Урмия привело к сокращению годовых осадков на 41% в Тебризе и на 37% в Урмии. В ближайшем будущем с высохшего дна Урмии ежегодно будет подниматься около 8 млн тонн соли и пыли. Эти токсичные бури, переносимые ветрами, несут угрозу здоровью людей в соседних странах, вызывая респираторные и сердечно-сосудистые заболевания, а для сельского хозяйства региона они означают засоление почв и снижение продуктивности.

Неэффективное водопользование в сельском хозяйстве завершает эту деструктивную цепочку. На сельское хозяйство приходится 92% водопотребления в Иране, однако этот сектор производит лишь 35% продовольствия. Другими словами, при производстве каждых ста килограммов пшеницы в Иране уничтожается тысяча литров будущего дождя. Эта расточительность усугубляет необратимые изменения в экосистеме всего региона. Иран до 1970 года имел 42 крупных активных водно-болотных угодья, но сейчас около 90% из них высохли или находятся на грани исчезновения, и лишь четыре болота все еще живы. Восстановление этих сложных экосистем, если оно вообще возможно, потребует десятилетий целенаправленных усилий и международного сотрудничества.

Можно ли что-то изменить?

Гибель водной системы Ирана —суровый урок для всего Каспийского региона. Без кардинального пересмотра политики управления водными ресурсами и восстановления естественных «кондиционеров» экологический кризис будет только углубляться, создавая растущие риски для будущих поколений. Как отмечает Asr-e Iran, для возвращения дождя необходимо для начала признать системные ошибки, допущенные за последние 50 лет.