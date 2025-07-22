Засуха уменьшила урожай зерна на Кубани

Сильная засуха, которая накрыла в 2025 году Краснодарский край, негативно отразилась на урожае озимых – процесс его сбора завершен, и уже можно подводить итоги.

Несмотря на установленный на Кубани из-за жары и засухи режим ЧС, краевые аграрии собрали 9,3 млн тонн зерна, в том числе свыше 7,8 млн тонн пшеницы, такие данные опубликовал кубанский губернатор Вениамин Кондратьев.

Он подчеркнул, что уборка зерна в регионе на сегодняшний день завершилась.

"Урожай этого года не рекордный, но, безусловно, очень ценный. Наши селяне боролись за каждый центнер"

– Вениамин Кондратьев

Глава региона подчеркнул, что в нынешнем году кубанские аграрии столкнулись с серьезным испытанием – длительной засухой, сильнее всего от которой пострадала северная часть края.

Губернатор добавил, что те, кто заранее застраховал посева, могут рассчитывать на частичные компенсации, что в какой-то степени уменьшит понесенные ими убытки.

Напомним, что в минувшем году Кубань собрала почти 11,9 млн тонн озимых – урожай тогда превысил цифру за 2023 год на 602 тыс тонн. Пшеницы было собрано свыше 10,2 млн тонн.