Россия вошла в пятерку главных экспортеров зерна в Китай

Россия снова стала четвертой среди крупнейших поставщиков зерна в Китай. За месяц Россия упрочила положение на три позиции, страна экспортирует в основном кукурузу.

По итогам июня текущего года Россия вошла в пятерку основных экспортеров зерна в Китай, опередив по этому показателю Украину, которая расположилась на седьмой строчке.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные таможенного ведомства КНР, Украина на протяжении почти всего 2024 года поставляла в Китай большие объемы зерна в денежном выражении.

Однако, уточняет издание, Россия в декабре того же года опередила Украину по экспорту в Китай. Свои позиции в 2025 году Россия утратила лишь в мае, но в июне они были восстановлены.

Отмечается, что Россия в июне нарастила отгрузки в денежном выражении на 12% - до $28,2 млн. Украина же сократила поставки почти в 1,5 раза (до $16,5 млн) и лишилась шестого места.

Стоит добавить, что Китай импортирует из обеих стран в основном кукурузу. Так, в июне на нее пришлось 70% российского зернового экспорта. На кукурузу у Украины приходятся все поставки.