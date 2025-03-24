Вестник Кавказа

Защитник сборной Грузии продолжит карьеру в "Удинезе"

Защитник сборной Грузии продолжит карьеру в "Удинезе"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Футболист Саба Гогличидзе подписал контракт с "Удинезе" из Италии. В прошлом году он стал игроком "Эмполи".

Грузинский футболист Саба Гогличидзе перебрался в итальянский клуб "Удинезе", сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с игроком рассчитано до 2030 года. В клубе заявили, что Саба – техничный и быстрый защитник, обладающий отличными физическими данными.

Последним клубом в карьере Гогличидзе был "Эмполи", где он зарекомендовал себя как один из лучших молодых защитников итальянского чемпионата.

Стоит добавить, что Саба сыграл три матча за грузинскую национальную команду.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
380 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.