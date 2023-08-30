Запах гари добрался до Дагестана

Опубликовано: 12:03, 30 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жители Махачкалы и Каспийска жалуются на запах гари. По факту ведутся проверки, однако к настоящему времени пожаров выявлено не было.

Эксперты дагестанского Роспотребнадзора разбираются в причинах запаха гари, на который жалуются жители Каспийска и Махачкалы.

"По факту ведется тщательная проверка со стороны специалистов Роспотребнадзора по Республике Дагестан, Центра лабораторного анализа по ЮФО и Республике Дагестан и Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды проводятся специальные исследования. Ситуацию анализирует Минприроды Дагестана"

– пресс-службе главы региона

Уточняется, что, несмотря на запах гари, пожаров не выявлено.

Ранее на запах гари жаловались жители Ингушетии и Северной Осетии.