Гора Бештау горела ночью 

Опубликовано: 11:17, 30 авг 2023 (UTC+3 MSK)

Природный пожар, вспыхнувший на горе Бештау ночью, ликвидирован. Об этом проинформировали в региональном главке МЧС РФ.

Сухая трава вспыхнула на горе Бештау в Ставропольском крае. По данным Главка МЧС РФ по Ставрополью площадь пожара составляла 1000 «квадратов».

К тушению привлекались тринадцать человек личного состава и четыре единицы техники.

В регионе на фоне повышения температуры воздуха до тридцатиградусных отметок все чаще вспыхивают ландшафтные пожары. Во многих округах установлен «чрезвычайный» класс пожароопасности. Аграрии говорят о почвенной засухе.

Синоптики обещают дальнейшее усиление жары в регионе. Так, 1 сентября столбики ставропольских термометров будут подниматься до +35 градусов.

