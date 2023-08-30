РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Гора Бештау горела ночью 

Гора Бештау горела ночью 
Природный пожар, вспыхнувший на горе Бештау ночью, ликвидирован. Об этом проинформировали в региональном главке МЧС РФ.

Сухая трава вспыхнула на горе Бештау в Ставропольском крае. По данным Главка МЧС РФ по Ставрополью площадь пожара составляла 1000 «квадратов». 
К тушению привлекались тринадцать человек личного состава и четыре единицы техники. 
В регионе на фоне повышения температуры воздуха до тридцатиградусных отметок все чаще вспыхивают ландшафтные пожары. Во многих округах установлен «чрезвычайный» класс пожароопасности. Аграрии говорят о почвенной засухе. 
Синоптики обещают дальнейшее усиление жары в регионе. Так, 1 сентября столбики ставропольских термометров будут подниматься до +35 градусов. 
 

Бештау снова охватил огонь

Бештау снова охватил огонь

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
900 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version