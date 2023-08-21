Бештау снова охватил огонь

Опубликовано: 10:45, 21 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На склоне горы Бештау в Пятигорске снова разгорелся природный пожар: полыхает сухая трава. На месте работают пожарные.

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил о том, что на склоне горы Бештау снова полыхает трава. На месте работают пожарные расчеты.

«Повторное возгорание на склоне горы Бештау. Пожарные уже работают»

– Дмитрий Ворошилов

Согласно информации главка МЧС РФ по Ставропольскому краю, в настоящее время огонь захватил площадь в 500 «квадратов»

Ранее сообщалось, что склон Бештау горел накануне вечером. Площадь возгорания составляла один гектар.