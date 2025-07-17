Зангезурский коридор важен для всех стран в цепочке "Азия-Европа" – Ташкент

Минтранс Узбекистана подготовил аналитический доклад, посвященный Зангезурскому коридору. В нем отмечается важное значение нового маршрута для стран, относящихся к транспортной цепочке "Азия-Европа".

Запуск Зангезурского коридора важен для всех стран, расположенных вдоль его маршрута, говорится в аналитическом докладе, составленном Министерством транспорта Узбекистана.

Из него следует, что открытие 43-километрового Зангезурского коридора представляет собой одно из актуальных решений для разгрузки маршрута Баку-Тбилиси - Карс (БТК). При этом он значительно короче. По БТК грузовые поезда едут по территории Грузии примерно 250 км. А после запуска Зангезурского коридора расстояние между Азербайджаном и Турцией уменьшится на 343 км. Таким образом, перевозчики смогут экономить не только деньги, но и время – доставка грузов будет заниматься на сутки меньше.

В то же время, открытие Зангезурского коридора не уменьшит значения БТК, так как маршруты будут дополнять друг друга, наращивая транзитный потенциал региона.

В документе утверждается, что позитивный эффект от запуска Зангезурского коридора увидят все страны, входящие в состав транспортно-логистической цепочки "Азия-Европа". В том числе новый маршрут позволит товарам из Азии быстрее добираться на европейские рынки по суше, усилит логистические возможности региона и поднимет спрос на услуги транзита.

Согласно докладу, полноценный запуск Зангезурского коридора входит в число приоритетов Азербайджана, при этом он может принести пользу всему региону, в том числе Армении. Кроме прямого железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией, он позволит связать Азербайджан, Армению и Иран через Джульфинский узел в Нахчыване, который работал во времена существования СССР.