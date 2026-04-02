Заместителя постпреда Ирана в ООН тайно выслали из США

Саадат Агаджани тайно покинул Соединенные Штаты. Решение о его высылке было принято в конце прошлого года.

Соединенные Штаты выслали заместителя постоянного представителя Ирана при Организации Объединенных Наций (ООН) Саадата Агаджани по соображения безопасности. Об этом сообщают информированные источники.

По данным портала Axios, решение о высылке Агаджани было принято Госдепом в декабре прошлого года.

В том же месяце в миссию Исламской Республики при ООН было направлено официальное уведомление с просьбой заместителя постпреда покинуть страну.

Дипломату предложили уехать из США в ускоренном порядке. При этом его не стали объявлять персоной нон грата. Уточняется, что Госдеп часто поступает таким образом, когда подозревает кого-то в шпионаже или действиях, которые противоречат американским интересам.

