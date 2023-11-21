Заместитель Эрдогана: Анкара всегда поддержит Баку в установлении мира

Азербайджан будет всегда поддержан Турцией в процессе налаживания связей и подписания мирного соглашения с Арменией.

Власти Турции всегда будут оказывать поддержку Азербайджанской Республике в установлении мира и стабильности в регионе. Такое заявление сделал зампредседателя правящей партии Турции Зафер Сыракая в процессе своей речи на конференции "Обеспечение безопасного и достойного возвращения азербайджанцев, изгнанных из Армении: глобальный контекст и справедливое решение".

Он подчеркнул, что другие страны должны защитить вынужденных переселенцев, которые возвращаются на прежнее место жительства.

"Необходимо участие международных организаций и общества в этом процессе. Поэтому дипломатические шаги и посреднические усилия должны быть продолжены. Азербайджан призывал армян в Карабахе не покидать регион и предложил им быть равноправными гражданами. Но определенные группы в Армении, а также армянская диаспора на Западе и некоторые западные страны начали вести кампанию против Азербайджана. Сегодня эти круги говорят об обеспечении прав человека. Однако, в свое время они закрывали глаза на нарушение прав азербайджанцев"

- Зафер Сыракая

Также в своей речи Сырыкая подчеркнул, что АР проводит успешную работу по возвращению вынужденных переселенцев в Карабахский экономический район. Кроме этого, он отметил большие результаты в восстановительных процессах на освобожденных территориях.

Зампредседатель поделился, что в свои дома вернулись уже 5 тыс беженцев, а к концу года их число увеличится до 6,5 тыс.