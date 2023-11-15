Анкара надеется на мирный договор Баку и Еревана

В Турции заявили, что надеются на подписание между Азербайджаном и Арменией мирного договора. Анкара считает, что он поспособствует процветанию региона.

Совет национальной безопасности Турции по итогам совещания выразил надежду на подписание мирного договора между Азербайджаном и Армении.

В заявлении ведомства говорится, что в ходе заседания Совет обсудил вопросы, связанные с нормализацией армяно-турецких отношений.

Отмечается, что Анкара поддержит все искренние усилия по установлению прочного мира, который поспособствует развитию и процветанию всех стран региона.