Баку и Ереван обсудят делимитацию границ

Власти Азербайджана и Армении проведут завтра встречу на тему делимитации границ. Стороны планируют обсудить вопросы без посредников.

Представители властей Азербайджанской Республики и Республики Армения соберутся 30 ноября для того, чтобы обсудить делимитацию границ. Пресс-служба вице-премьера Армении Мгера Григоряна сообщила, что завтра состоится его встреча с азербайджанским коллегой Шахином Мустафаевым.

В информации пресс-службы указано, что обсуждение пройдет на границе между Газахским районом АР и Иджеванским районом РА.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики предлагало провести встречу по вопросам мирного договора с целью не допустить промедления процесса. МИД РА согласился провести переговоры.

Представители властей Армении и Азербайджана планируют организовать процесс без вмешательства посредников.

Отмечается, что в предыдущий раз комиссия по делимитации границ встречалась летом этого года в июле.

Чего ожидать от встречи Мустафаева и Григоряна?

Политолог Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что Армения проявляет сейчас больше интереса к двусторонней работе с Азербайджаном без посредников по ряду вопросов. "Есть общий подход –интенсифицировать контакты на двусторонней основе, причем не только по делимитации границы, но и по иным темам повестке дня, включая мирное соглашение. То есть наряду с посреднической платформой есть возможность реализовывать двусторонний формат. Такой опыт уже имеется, встречи по делимитации без посредников проводились, и это может быть использовано для расширения двусторонних контактов на другие направления", - прежде всего сказал он.

"Что касается непосредственно делимитации границы, то на повестке дня находится возвращение территорий анклавов и сел в Газахском районе, которые все еще находятся под контролем Армении. Есть позитивные высказывания со стороны армянской стороны о принадлежности этих территорий. Конечно, не совсем четко видна общая перспектива этих переговоров, поскольку вопросы делимитации взаимосвязаны с другими вопросами – открытия коммуникаций и подписания мирного соглашения. Но в любом случае эта встреча покажет, что стороны желают продолжать контакты и искать общие точки для разрешения тех вопросов, которые все еще имеются", - подчеркнул Ровшан Ибрагимов.

В то же время, и тему делимитации Армения может использовать как возможность затянуть урегулирование отношений через создание ложной повестки дня. "Вчера спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что "под контролем Азербайджана полностью или частично находится 31 армянское село". Ничего подобного ранее армянская сторона не высказывала, в том числе непонятно, откуда взята цифра "31". Такие заявления разрушают позитивные аспекты переговорного процесса. Выдвигая такого рода идеи, Армения явно проявляет намерение блокировать работу по делимитации и демаркации границы", - заключил политолог.