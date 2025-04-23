Вестник Кавказа

Захарова назвала темы диалога России и США

Захарова назвала темы диалога России и США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Контакты России и США продолжаются по нескольким направлениям. Основные темы диалога – восстановление деятельности посольств и ситуация на Украине.

Россия и США продолжают контакты по различным направлениям, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что определенные результаты уже достигнуты, другие будут в будущем.

"Эти контакты идут по нескольким трекам. Какие-то практические результаты уже есть, какие-то только предстоит достичь"

- Мария Захарова

Она уточнила, что темами диалога двух стран стали восстановление контактов по дипломатическим каналам, функционирование дипломатических миссий и ситуация вокруг Украины. Разговор ведется и в направлении развития двусторонних экономических связей.

В разговоре с изданием ТАСС, Мария Захарова не стала оценивать достигнутые результаты. С ее слов, это должно делать руководство страны.

"Мы как внешнеполитическое ведомство реализуем те задачи, которые были поставлены нашим президентом"

- Мария Захарова

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются. На вопрос журналистов о том, снижается ли тем переговоров двух стран, политик ответил отрицательно.

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