Вестник Кавказа

Россия и США нарастили товарооборот в полтора раза

Грузовой кран в порту
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Товарооборот России и США вырос в 1,5 раза. Это произошло за счет резкого роста российского экспорта. Россия закупала американские препараты и продукты.

Россия и США в марте текущего года увеличили товарооборот в 1,5 раза – до максимальных за последние два года $573 млн, приводит анализ РИА Новости на основе данных статслужба США.

Отмечается, что торговля России и США выросла с $389,4 млн в феврале до $573,4 млн в марте. В издании заявили, что это максимум с марта 2023 года, когда объем составил $628,5 млн.

Там же подчеркнули, что увеличение товарооборота связано с резким ростом экспорта из России – до $523,45 млн (рост в 1,5 раза). США закупали удобрения, платину, фанеру и фосфаты.

Россия, в свою очередь, импортировала из США вакцины, продукты питания, приборы для анализов, медицинские инструменты. Экспорт в Россию составил $50 млн.

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