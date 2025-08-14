Забег под звездным небом: полумарафон "Огни Дербента" пройдет в Дагестане

В Дербенте скоро состоится традиционный ночной забег: полумарафон пройдет в древнейшем городе России в ночь на 16 ноября.

Традиционный забег "Огни Дербента" проведут в Дагестане в ночь на 16 ноября, такое сообщение распространило Минтуризма республики.

Беговое мероприятие состоится в исторической части Дербента. В нем примут участие свыше 2 тыс человек, они уже прошли необходимую регистрацию.

Стартом и финишем станет цитадель VI века Нарын-Кала, входящая в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Так организаторы описывают ощущение соприкосновения с историей:

"Это больше, чем старт – это момент, когда бег встречается с вечностью"

Состязание предусматривает участие бегунов любого уровня. Среди предложенных дистанций: 21 и 10 км по улицам Старого города, 3 км для новичков и отдающих предпочтение скорости, прогулочный дружеский забег в 900 м, а также 400 м для самых юных участников до 13 лет.

Во время полумарафона состоятся выступления легкоатлетов Светланы Аплачкиной и Ринаса Ахмадеева (победитель прошлогоднего забега).

Организаторы полумарафона – Минтуризма Дагестана и команда Wild Trail.