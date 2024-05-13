За четыре года астраханские власти восстановят водные маршруты

Астраханская область планирует за четыре года закупить все необходимые региону пассажирские суда для перевозок по внутренним водным путям, если за это время будет проведен капремонт причалов и понтонных переправ.

Приобретение пассажирских судов для перевозок по внутренним водным путям – лишь вопрос времени, прежде всего требуется разработка единой сети межмуниципальных маршрутов, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области.

"Планирование пассажирских маршрутов по внутренним водным путям Астраханской области и приобретение пассажирских судов в период 2027-2030 годы возможно после разработки маршрутной сети внутреннего водного транспорта общего пользования"

- Минтранс Астраханской области

Прежде всего стабильные пассажирские перевозки могут обеспечить ремонт или реконструкция причалов, паромов и понтонных переправ в регионе, часть из которых находятся в критическом состоянии, подчеркнули в ведомстве, передает "Интерфакс".

Конечно, эти работы требуют серьезного финансирования - решить проблему позволит участие региона в федеральных программах по модернизации общественного транспорта, отметили в региональном Минтрансе.

Помощь в этом готова оказать АО "Государственная транспортная лизинговая компания", которая готова взять на себя обновление объектов транспортной инфраструктуры, а также пассажирского, грузового и технического флота региона.