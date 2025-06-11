Взрыв прогремел на полигоне Минобороны Армении

Несколько человек пострадали в результате взрыва на полигоне Минобороны Армении. Их состояние на данный момент неизвестно.

Во вторник, 8 июля, на полигоне Минобороны Армении взорвался минометный снаряд. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

По данным Armenpress, инцидент случился на N-ом полигоне министерства, когда там проходили учения.

В результате ЧП пострадали несколько человек. Подробности происшествия на данный момент неизвестны.

В пресс-службе армянского оборонного ведомства отметили, что по факту случившегося начато следствие, в рамках которого будут установлены все обстоятельства инцидента.