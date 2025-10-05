Взрыв на нефтепроводе в Ираке унес две жизни

На иракском нефтяном месторождении Зубайр сегодня прогремел мощный взрыв, причиной которого стали сварочные работы вблизи нефтепровода – известно, что погибли по меньшей мере двое рабочих, еще пятеро серьезно пострадали.

На месторождении Зубайр в Ираке сегодня прогремел мощный взрыв, за которым последовал сильный пожар, сообщает Reuters.

Взрыв прогремел в тот момент, когда группа рабочих проводила сварочные работы вблизи трубопровода. Из-за пожара, вспыхнувшего сразу после взрыва, погибли по меньшей мере двое рабочих, серьезно пострадали еще пять человек, которые получили сильные ожоги – все они находятся в критическом состоянии, сообщили официальные лица.

Известно, что по трубопроводу, сырая нефть с месторождения перекачивается в резервуары для хранения, расположенные по соседству.

Тем не менее, чрезвычайное происшествие не повлияло на потоки нефти: трубопровод продолжает перекачивать нефть в объеме 400 тыс баррелей в сутки, говорится в сообщении.