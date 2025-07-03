Взаимодействие в сфере молодежной политики обсудили Баку и Тбилиси

Представители Азербайджана и Грузии поговорили о перспективах развития связей в сфере молодежной политики. Одной их обсуждаемых тем стала реализация совместных проектов.

В Тбилиси состоялась встреча главы Минобразования Грузии Гиви Миканадзе и замглавы Минмолодежи и спорта Азербайджана Фархада Гаджиева. Об этом сказано в сообщении, распространенном 5 августа грузинским министерством.

Центральной темой переговоров стали перспективы углубления сотрудничества двух стран в молодежной политике. Особое внимание было уделено укреплению связей молодежью и реализации совместных проектов.

"Стороны подчеркнули важность расширения связей между грузинской и азербайджанской молодежью. Обсуждались вопросы реализации совместных молодежных проектов"

– пресс-служба Минобразования Грузия

Во встрече также участвовали посол Азербайджана в Тбилиси, руководитель департамента молодежи Минмолодежи и спорта АР и советник посольства.