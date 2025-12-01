Взаимодействие между Арменией и ЕС обсудили Мирзоян и Кос

Глава МИД Армении в ходе поездки в Брюссель встретился с еврокомиссаром Евросоюза по вопросам расширения. Стороны обсудили ряд важных тем и подтвердили настрой на углубление взаимодействия между республикой и ЕС

В Брюсселе состоялась встреча главы МИД Армении Арарата Мирзояна и комиссара Евросоюза по вопросам расширения Марты Кос. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на страницах армянского министерства в соцсетях.

"Собеседники с удовлетворением отметили утверждение новой стратегической повестки партнерства РА-ЕС и подчеркнули готовность активно работать над углублением сотрудничества во всех предусмотренных ею областях"

– МИД Армении

В ходе встречи также состоялось обсуждение реализуемых при поддержке ЕС проектов, а также возможностей расширения их сферы за счет применения существующего инструментария.

Мирзоян и Кос также подробно поговорили о работе, проводимой в целях развития взаимосвязанности, инвестиций в развитие инфраструктуры и, следовательно, экономического сотрудничества. Еще одной темой обсуждения стали инициативы, направленные на укрепление устойчивости Армении.

Кроме того, глава МИД РА и комиссар ЕС коснулись предстоящих мероприятий высокого уровня, в том числе проведения саммитов Европейского политического сообщества и Армения-ЕС, которые состоятся в Ереване в мае 2026 года.

Помимо этого, они обменялись мнениями по ряду международных событий.