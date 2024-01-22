Высокогорное село в Ингушетии получит мобильную связь

Мобильная связь появится в высокогорном ингушском селе Чемульга. Проведение мобильной связи в высокогорных районах открывает новые горизонты для жителей. Теперь им будет легче поддерживать связь с родственниками и друзьями, делиться новостями и информацией.

В 2024 году высокогорное село Чемульга Ингушетии встретит долгожданное обновление – сюда проведут мобильную связь.

Это событие станет значимым для улучшения коммуникации и повышения качества жизни местных жителей. Давайте рассмотрим, каким образом появление мобильной связи повлияет на жизнь сельского населения.

«В планах на текущий год обеспечить покрытие мобильной связи сельское поселение Гули и проработать вопрос покрытия села Чемульга. Также планируется реализация мероприятий по созданию сетей беспроводной связи в школах и сайтов детсадов на облачной платформе Госвеб, что обеспечит единообразную структуру сайтов, соответствие нормативным требованиям и правилам по содержанию, а также информационную безопасность»

– премьер региона Владимир Сластенин.

Преимущества мобильной связи в сельской местности

По его словам, проведение мобильной связи в высокогорных районах открывает новые горизонты для жителей. Теперь им будет легче поддерживать связь с родственниками и друзьями, делиться новостями и информацией.

Кроме того, появление мобильной связи в селе способствует развитию инфраструктуры и экономики. Местные жители смогут создавать и развивать свои малые бизнесы, продавать свою продукцию через интернет, привлекать новых клиентов и расширять географию своих продаж. Это также способствует увеличению туристического потока, так как туристы будут чувствовать себя более комфортно, имея доступ к связи.