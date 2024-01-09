Мобильное приложение «Визит Сочи» запустят весной

Приложение «Визит Сочи» запустят в марте. В нем туристы найдет полезную информацию, в том числе о местных кафе и ресторанах.

Туристы в Сочи этой весной смогут одними из первых воспользоваться мобильным приложением «Визит Сочи».

Помощник туриста планируется запустить в марте.

«Провели совещание, на котором обсудили скорейшее внедрение платформы «Визит Сочи». Благодаря ей всего в несколько кликов туристы смогут забронировать понравившийся отель, познакомиться с ресторанами и их кухней, выбрать маршруты для путешествий по Большому Сочи, узнать о самых интересных мероприятиях»

– первый замглавы города Светлана Калинина

Также власти курорта намерены подготовить еще одно мобильное приложение, оно поможет вести подсчет гостей курорта.

Сочи за первые две недели 2024 года посетили 500 тыс человек. Приморский город остается главным курортом России как зимой, так и летом.