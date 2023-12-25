Рядом с Розой Хутор построят курорт-близнец

В наступившем 2024 году по соседству с сочинским курортом Роза Хутор начнется строительство нового курорта Турьев Хутор, который не только по названию, но и по структуре будет аналогом и сможет принимать такое же число отдыхающих.

Уже в нынешнем году по соседству с Роза Хутор начнут строительство первой канатной дороги для нового курорта Турьев Хутор, который тоже разместится в горном кластере Сочи, сообщил сегодня на пленарной сессии Дня туризма и спорта, проходящего на выставке "Россия" на ВДНХ, генеральный директор девелоперской компании "Васта Дискавери" Сергей Бачин.

"Мы начинаем новый проект Турьев Хутор, уже в этом году начнется строительство первой канатной дороги. И примерно через 5-7 лет Роза Хутор при помощи Турьего Хутора практически удвоится. Это единая зона катания, увеличенное количество номеров для проживания, рестораны, туристические тропы"

- Сергей Бачин

Раньше проект назывался "Долина Васта", о нем было заявлено летом 2021 года, пояснили в пресс-службе "Васта Дискавери", передает "Интерфакс".

Новый проект с Роза Хутор роднит и то, что он находится на ООПТ - особо охраняемой природной территории, и очень важно давать россиянам возможность насладиться этой природой, поэтому на курортах будет создана единая система экотроп, по которым можно будет ходить и ездить на велосипедах, - добавил Бачин.