Вестник Кавказа

Роза Хутор проведет забег Дедов Морозов

Кабардино-Балкаский Дед Мороз Уэс Дадэ и осетинский Дед Мороз Митын Дада
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Забег Дедов Морозов проведут в Сочи. Участие может принять каждый, праздничный костюм будет выдан вместе с номером.

В горах Сочи 30 декабря состоится предновогодний забег, участниками станут Деды Морозы.

"30 декабря на курорте впервые состоится праздничный забег Дедов Морозов. <…> Вместе со стартовыми номерами участники забега получат и костюмы Дедов Морозов, им предстоит преодолеть более 2000 метров по набережной реки Мзымта"

– Роза Хутор

На курорте в праздники состоится череда мероприятий, ежедневно гостей будут развлекать Дед Мороз, Снегурочка и Снеговик, передает "Интерфакс".

"В новогодний вечер на главной сцене у Ратуши намечается диско-елка, по улицам курорта также пройдет праздничный музыкальный парад в сопровождении необычного аэродинамического реквизита - дирижабля"

– Роза Хутор

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