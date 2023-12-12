Роза Хутор проведет забег Дедов Морозов

Забег Дедов Морозов проведут в Сочи. Участие может принять каждый, праздничный костюм будет выдан вместе с номером.
В горах Сочи 30 декабря состоится предновогодний забег, участниками станут Деды Морозы.
"30 декабря на курорте впервые состоится праздничный забег Дедов Морозов. <…> Вместе со стартовыми номерами участники забега получат и костюмы Дедов Морозов, им предстоит преодолеть более 2000 метров по набережной реки Мзымта"
– Роза Хутор
На курорте в праздники состоится череда мероприятий, ежедневно гостей будут развлекать Дед Мороз, Снегурочка и Снеговик, передает "Интерфакс".
"В новогодний вечер на главной сцене у Ратуши намечается диско-елка, по улицам курорта также пройдет праздничный музыкальный парад в сопровождении необычного аэродинамического реквизита - дирижабля"
– Роза Хутор
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