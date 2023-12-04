Ретропоезд доставит туристов на «Роза Хутор» в Новый год

Из Сочи на «Роза Хутор» в Новый год можно будет добраться на праздничном ретропоезде. Он позволит встретить праздник в горах и к рассвету вернуться к морю.

Уникальный круизный туристический поезд «Новогодняя ночь» будет запущен в Сочи специально для тех, кто хочет встретить Новый год в горах.

РЖД информирует о поезде No 925/926 «Новогодняя ночь», он с 31 декабря на 1 января будет ходить между Сочи и курортом «Роза Хутор». Отправление из Сочи в 19.00 31 декабря. Туристам предлагается встретить 2024 год в заснеженных горах, а после вернуться в зеленый Сочи. Обратно поезд выходит в 03.00 в первый день 2024 года.

Новогодний поезд оформлен в стиле ретро, в духе 70-х годов. В состав поезда включен вагон-ресторан с праздничным меню, время в пути составляет около 2,5 часов.

В пути следования поезд сделает две остановки - на станциях Хоста и Адлер.

Отметим, что такой круизный поезд РЖД запускает в Сочи не первый раз.