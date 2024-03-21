Выросло число погибших при теракте в Подмосковье

Число погибших в результате теракта в Московской области увеличилось до 93 человек. Количество еще возрастет. Теракт случился 22 марта вечером во время концерта.

Следственный комитет России сообщил об увеличении количества погибших в результате теракта в концертном комплексе "Крокус Сити Холл".

В ведомстве заявили, что число жертв при террористической атаке возросло до 93 человек. Там же добавили, что количество погибших еще возрастет.

Минздрав РФ также опубликовал предварительный список погибших при атаке боевиков. В нем указаны имена 37 человек.

Напомним, что теракт в комплексе "Крокус Сити Холл" случился во время концерта группы "Пикник". В ФСБ уже сообщили о задержании участников теракта.