Вылетевший из Еревана в Москву самолет экстренно сел в Махачкале

В столице Дагестана вынужденно приземлилось воздушное судно авиакомпании FlyOne Armenia. Оно вылетел из Еревана и направлялся в Москву.

Самолет авиакомпаниии FlyOne Armenia, выполнявший рейс Ереван – Москва, совершил экстренную посадку в Махачкале. Об этом пишут армянские средства массовой информации.

Экипаж лайнера принял решение о посадке после того, как одному из пассажиров резко стало плохо. В аэропорту Дагестана его уже ждали медики для оказания медпомощи. Они отвезли пассажира в больницу, так как ему потребовалась срочная операция.

В авиакомпании пожелали пассажиру здоровья и поблагодарили экипаж за проявленный профессионализм.

"FlyOne Armenia желает пассажиру крепкого здоровья и полного выздоровления, выражая глубокую благодарность экипажу за профессионализм, высокую ответственность и гуманный подход"

– пресс-служба авиаперевозчика

Напомним, на прошлой неделе в Армении экстренно приземлился лайнер авиакомпании FlyOne, выполнявший рейс Ереван – Кишинев.