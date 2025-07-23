Вестник Кавказа

Вылетевший из Еревана в Москву самолет экстренно сел в Махачкале

Вылетевший из Еревана в Москву самолет экстренно сел в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Дагестана вынужденно приземлилось воздушное судно авиакомпании FlyOne Armenia. Оно вылетел из Еревана и направлялся в Москву.

Самолет авиакомпаниии FlyOne Armenia, выполнявший рейс Ереван – Москва, совершил экстренную посадку в Махачкале. Об этом пишут армянские средства массовой информации.

Экипаж лайнера принял решение о посадке после того, как одному из пассажиров резко стало плохо. В аэропорту Дагестана его уже ждали медики для оказания медпомощи. Они отвезли пассажира в больницу, так как ему потребовалась срочная операция.

В авиакомпании пожелали пассажиру здоровья и поблагодарили экипаж за проявленный профессионализм.

"FlyOne Armenia желает пассажиру крепкого здоровья и полного выздоровления, выражая глубокую благодарность экипажу за профессионализм, высокую ответственность и гуманный подход"

– пресс-служба авиаперевозчика

Напомним, на прошлой неделе в Армении экстренно приземлился лайнер авиакомпании FlyOne, выполнявший рейс Ереван – Кишинев.

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