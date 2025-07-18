Вылетевший из Еревана в Кишинев самолет совершил экстренную посадку

Экипаж авиакомпании FlyOne посадил самолет после обнаружения технической неисправности. В результате инцидента пассажиры не пострадали.

Самолет авиакомпании FlyOne, выполнявший рейс Ереван – Кишинев, экстренно приземлился в Армении из-за поломки на борту. Об этом пишут армянские СМИ.

Инцидент случился вскоре после взлета. Экипаж воздушного суда принял решение в течение двух часов кружить над Арменией, чтобы сжечь топливо и безопасно приземлиться на территории республики.

В авиакомпании подтвердили происшествие, подчеркнув, что в экипаж обнаружил незначительную неисправность.

"Техническая команда проводит дополнительную проверку. После завершения проверки самолет продолжит полет"

– пресс-служба авиаперевозчика

В результате инцидент никто не пострадал. В настоящее время пассажиры ожидают информацию о дальнейших действиях.