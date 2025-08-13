Вестник Кавказа

Встреча Путина и Трампа важна для всего мира

Дональд Трамп и Владимир Путин
© Фото: Сайт президента России. Архивное фото
Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, по словам спецпредставителя российского лидера Кирилла Дмитриева, имеет большое значение для всего мира.

Назначенная на сегодня встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которая состоится на Аляске, важна для всего мира. Такое заявление сделал спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Важнейшая встреча. Безусловно, важная встреча для всего мира"

– Кирилл Дмитриев

Спецпредставитель подчеркнул также важность самого факта продолжения диалога. Дмитриев также заявил, что российская сторона надеется на "очень конструктивный диалог".

Кроме того, Дмитриев обратил внимание на то, что по поводу России распространяется множество дезинформации, поэтому предстоящая встреча важна как возможность передать "прямо, четко" российскую точку зрения до Вашингтона.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
885 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.