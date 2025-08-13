Встреча Путина и Трампа важна для всего мира

Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, по словам спецпредставителя российского лидера Кирилла Дмитриева, имеет большое значение для всего мира.

Назначенная на сегодня встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которая состоится на Аляске, важна для всего мира. Такое заявление сделал спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Важнейшая встреча. Безусловно, важная встреча для всего мира"

– Кирилл Дмитриев

Спецпредставитель подчеркнул также важность самого факта продолжения диалога. Дмитриев также заявил, что российская сторона надеется на "очень конструктивный диалог".

Кроме того, Дмитриев обратил внимание на то, что по поводу России распространяется множество дезинформации, поэтому предстоящая встреча важна как возможность передать "прямо, четко" российскую точку зрения до Вашингтона.