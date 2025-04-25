Встречи Путина и Трампа в Саудовской Аравии не будет – Белый дом

В Белом доме заявили, что встреча президентов России и США в Саудовской Аравии не состоится. Ранее Дональд Трамп допускал такую возможность.

Президент США Дональд Трамп не собирается встречаться с президентом России Владимиром Путиным в ходе своего визита в страны Персидского залива, который состоится 11-16 мая, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

"Президент ответил на этот вопрос вчера: встречи не будет"

- Каролин Левитт

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков передал, что Москва и Вашингтон движутся в сторону встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

Напомним, что 5 мая Дональд Трамп заявил, что не исключает встречи с президентом России в Саудовской Аравии в середине месяца.