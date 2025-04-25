Путин и Трамп обменялись поздравлениями ко Дню Победы – Юрий Ушаков

Президенты РФ и США обменялись поздравлениями в честь Дня Победы через своих помощников, заявил Юрий Ушаков.

Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обменялись поздравлениями ко Дню Победы через своих помощников. Об этом в заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Через своих помощников президент России и президент Трамп обменялись поздравлениями по случаю нашего общего праздника"

– Юрий Ушаков

Как отметил в интервью "Первому каналу" Ушаков, это были "теплые слова", а также взаимные поздравления с общим для стран праздником.

Отметим, что США не были представлены на официальном уровне на Параде Победы, однако на мероприятии присутствовали американские ветераны.