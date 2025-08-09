Встреча Путина и Трампа может стать импульсом для улучшения отношений РФ и США - МИД

В МИД РФ выразили надежду, что запланированная на пятницу встреча Путина и Трампа придаст импульс нормализации отношений двух стран. Рябков допустил, что лидеры могут в том числе обсудить вопрос прямого авиасообщения.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится в конце этой недели, может положительно сказаться на процессе нормализации отношений двух стран, такое мнение выразил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, пишут "Известия".

"Надеемся, что предстоящая встреча на высшем уровне придаст импульс нормализации двусторонних отношений, который позволит сдвинуть с места решение и таких вопросов (восстановления авиасообщения)"

– Сергей Рябков

Замглавы МИД РФ отметил, что в центре внимания глав государств "будут совсем другие темы". Также он сообщил, что пока не удалось добиться прогресса в вопросе возврата дипломатической собственности РФ в США.

Диалог РФ и США за пределами Украины

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, какие двусторонние темы могут обсудить Владимир Путин и Дональд Трамп, исходя из установки на улучшение отношений Москвы и Вашингтона.

"Хорошо бы президенты обсудили те темы, где уже просматривается сотрудничество. И это, прежде всего, освоение севера – недаром они договорились встретиться на Аляске. И Россия, и США рассчитывают на очень крупные дивиденды от освоения севера. Американцы сейчас ведут работу, направленную на овладение большим сектором северных территорий: американский суверенитет распространяется на 8% Арктики, и они хотят, в той или иной форме подсоединив хозяйственное освоение Аляски и Канады, довести свои владения в регионе до 40%, то есть до того процента, который имеем мы", - прежде всего сказал он.

"Если это произойдет, только России и США вдвоем будут устанавливать правила освоения очень крупных источников энергетических и минеральных ресурсов в Арктике. Оценочная стоимость арктических богатств – это порядка $120 трлн. Мне кажется, что этим вопросом было бы полезно заняться в рамках восстановления нормальных российско-американских отношений", - продолжил Андрей Бакланов.

"Помимо этого возможно восстановление сотрудничества в области космоса, в высоких технологиях, в разработке того, что условно называется "искусственный разум". Нужно договариваться по правилам игры на топливно-энергетическом рынке, потому что сейчас идет жесткая конкуренция. Неспроста Саудовская Аравия предложила присоединить США к группе ОПЕК+, что было бы оптимальным вариантом для всех крупных производителей нефти", - отметил дипломат.

"У нас при предварительной проработке контактов были встречи на экспертном уровне, и там главная задача стояла – найти позитивную повестку дня в российско-американских отношениях. Было бы хорошо, если бы наши рекомендации учли при составлении повестки дня переговоров", - добавил он.

Стратегические задачи РФ и США

Андрей Бакланов призвал к налаживанию стабильных контактов США с Россией по всем стратегическим направлениям. "У нас полностью просело военно-политическое направление. Вместо координации действий и взаимопонимания идет не только конкуренция, но и жесткое военное противостояние на территории Украины. По официальной линии прекращено сотрудничество в разрешении конфликтных ситуаций. Неофициальной линии сохранились, российско-американская группа хорошо работает по Ближнему Востоку, в частности по Сирии, но нужно восстановить официальные встречи", - пояснил дипломат.

"Очень важный, принципиальный вопрос для России — это восстановление условий для деятельности наших дипломатических представительств и возвращения нашей собственности на территории США. Я бы сделал этот вопрос первым в двусторонней повестке. Если Трамп действительно что-то хочет улучшить, лучше начать с ликвидации самых одиозных антироссийских шагов предыдущей американской администрации по дискриминации наших дипломатических представителей", - заключил Андрей Бакланов.