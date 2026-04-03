Все вузы перешли на дистанционное обучение в Иране

Иранские студенты перешли на онлайн-формат обучения. Соответствующее решение принято на фоне обострения конфликта с США и Израилем.

В Иране все университеты перешли временно на дистанционный формат обучения. Об этом сообщили 4 апреля в Миннауки Исламской Республики.

В министерстве отметили, что занятия будут проходить в онлайн-формате до особого распоряжения.  Соответствующее решение принято в связи с эскалацией на Ближнем Востоке.

В ведомстве добавили, что студенты продолжат обучаться дистанционно минимум один учебный семестр.

Напомним, с конца февраля Соединенные Штаты и Израиль проводят военную кампанию против Ирана, в рамках которой наносят удары по объектам в крупных городах Исламской Республики. В ответ Иран атакует израильскую территорию и американские объекты в странах Ближнего Востока.

