Враги Ирана во время войны уже раздавали его территории

Враги Ирана, которые попытались согнуть страну в ходе 12-дневной войны, просчитались, будучи уверенными в том, что им удастся силой оружия победить иранский народ, заявил бывший командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи.

"Враги даже дали территориальные обещания некоторым северным и южным соседям и считали, что с Ираном уже покончено. Но их ошибка заключалась в том, что они не признали иранский народ и не поняли, что страна не вернется к ситуации последних 300 лет"

- Мохсен Резаи

Запад наивно надеется, что ему удастся помешать прогрессу Ирана, однако история показывает обратное. Ему ни при каких обстоятельствах удержать свое господство над важным и богатым регионом Западной Азии, отметил экс-глава КСИР, передает иранский сайт Entekhab.