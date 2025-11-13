Вестник Кавказа

Враги Ирана во время войны уже раздавали его территории

Враги Ирана во время войны уже раздавали его территории
© Фото: IRNA
Во время 12-дневной войны враги Ирана уже "раздавали" соседям территории страны, будучи уверенными в победе, заявил экс-командующий Корпусом стражей исламской революции Мохсен Резаи.

Враги Ирана, которые попытались согнуть страну в ходе 12-дневной войны, просчитались, будучи уверенными в том, что им удастся силой оружия победить иранский народ, заявил бывший командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи.

"Враги даже дали территориальные обещания некоторым северным и южным соседям и считали, что с Ираном уже покончено. Но их ошибка заключалась в том, что они не признали иранский народ и не поняли, что страна не вернется к ситуации последних 300 лет"

- Мохсен Резаи

Запад наивно надеется, что ему удастся помешать прогрессу Ирана, однако история показывает обратное. Ему ни при каких обстоятельствах удержать свое господство над важным и богатым регионом Западной Азии, отметил экс-глава КСИР, передает иранский сайт Entekhab.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
600 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.