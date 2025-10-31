Возвращение жителей в село Агалы продолжается в Азербайджане

Азербайджанское село Агалы сегодня примет на постоянное место жительства еще 110 человек. В родное село спустя много лет возвращается 41 семья.

В пятницу 14 ноября в село Агалы Зангиланского района Азербайджана вернутся 110 бывших вынужденных переселенцев.

Переезд осуществляется в рамках программы "Большое возвращение", которая действует на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях.

Люди, которые покинув Агалы, проживали временно в разных регионах страны, зачастую в общежитиях и санаториях, получили возможность вернуться в родные места. Сегодня организован переезд 41 семьи – 110 человек.

В Агалы для бывших вынужденных переселенцев подготовлены комфортные условия для постоянного проживания.