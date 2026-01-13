Возле Анапы произошло землетрясение

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"
В акватории Черного моря рядом с Анапой было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,7.

По сообщениями оперштаба Краснодарского края, повреждений и пострадавших не зафиксировано.

"В акватории Черного моря в 32 км на юго-восток от береговой линии Анапы произошло землетрясение. Приборы зарегистрировали толчки магнитудой 3,7 на глубине 10 км. Жертв и разрушений нет. Жалоб от жителей не поступало"

– Оперативный штаб Краснодарского края

Все важные объекты жизнеобеспечения работают без изменений, отметили в ведомстве.

