Возле Анапы произошло землетрясение

По сообщениями оперштаба Краснодарского края, повреждений и пострадавших не зафиксировано.
"В акватории Черного моря в 32 км на юго-восток от береговой линии Анапы произошло землетрясение. Приборы зарегистрировали толчки магнитудой 3,7 на глубине 10 км. Жертв и разрушений нет. Жалоб от жителей не поступало"
– Оперативный штаб Краснодарского края
Все важные объекты жизнеобеспечения работают без изменений, отметили в ведомстве.