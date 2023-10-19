Восходящая звезда грузинской музыки ушел из жизни под Новый год

Безвременно ушел из жизни молодой музыкальный талант Грузии – Джани Изория. Криминологи, обследовавшие его квартиру, пока не дают ответа об обстоятельствах скоропостижной кончины певца.

Грузинские СМИ незадолго до Нового года сообщили о гибели от неустановленных причин набиравшего популярность эстрадного исполнителя Джани Изория. Пока что об обстоятельствах трагедии известно лишь то, что друзья обнаружили его тело в квартире в Тбилиси.

Уход из жизни Изория также подтверждают сообщения его родственников. Квартиру покойного певца в настоящее время исследуют криминологи, есть подозрения на насильственную смерть.

Джани Изория был успешным участником различных исполнительских соревнований, включая итальянский певческий турнир Gifon и его испанский аналог Reality Star. У себя на родине покойный принимал участие в телеконкурсе "Покажи нам свой голос".