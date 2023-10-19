Скончался экс-министр культуры СССР

Опубликовано: 21:39, 19 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Экс-главы Минкультуры Советского Союза Василия Захарова не стало в этот понедельник. Причина смерти пока что неизвестна.

В понедельник, 17 октября, умер бывший глава Минкультуры СССР Василий Захаров. Соответствующую информацию подтвердили в окружении экс-министра.

Причина смерти на данный момент неизвестна. Экс-министру было 89 лет.

Похороны назначены на субботу. Начало – в 11:30, передает РИА Новости.

Напомним, Захаров возглавлял Минкультуры в период с 1986 по 1989 год. Затем он на протяжении нескольких лет работал в посольстве в Югославии, где занимал должность советника-посланник.