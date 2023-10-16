Скончался Геннадий Гладков

Опубликовано: 13:05, 16 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ушел из жизни композитор Геннадий Гладков, ему было 88 лет. Автор написал свыше 100 работ к известным советским фильмам и мультфильмам.

В возрасте 88 лет скончался советский и российский композитор Геннадий Гладков.

Как сообщил в беседе с ТАСС его помощник Малик Аминов, место и дата прощания с композитором в настоящее время не определены. По его словам, этот вопрос обсуждается с семьей Гладкова.

Геннадий Гладков написал музыку к более чем 100 фильмам. Его работы звучали в таких фильмах, как «Джентельмены удачи», «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Человек с бульвара капуцинов» «Малыш и Карлсон», «Бременские музыканты» и многих других советских картинах.