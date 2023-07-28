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Восемь автобусных маршрутов Алматы сменили хозяев

Водитель автобуса
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Жители казахстанского мегаполиса добились смены владельцев восьми автобусных маршрутов в Алматы, которые не справились со своими обязательствами.

Компания "Автотрансгаз", обслуживающая часть алматинских городских автобусных маршрутов, была вынуждена передать их другим перевозчикам после многочисленных жалоб горожан на их работу, сообщили сегодня в пресс-службе акимата Алматы.

Масла в огонь подлили судебные разбирательства не только с жителями, но и с местными властями - акимат тоже обжаловал в суде невыполнение компанией своих обязательств.

"На всех маршрутах компании не было полноценного обслуживания. Пассажиры жаловались на плохое качество перевозок, состояние автобусов и частые сбои. При этом все обязательства акимата по выплате субсидий были выполнены в полном объеме"

- горадминистрация Алматы

Теперь на всех восьми автобусных маршрутах, ранее обслуживаемых "Автотрансгазом", будут работать другие, более добросовестные перевозчики.

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