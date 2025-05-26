Вопросы сотрудничества обсудили Армения и МАГАТЭ

Руководитель армянского внешнеполитического ведомства пообщался с главой МАГАТЭ. Встреча прошла во вторник во Франции.

Сегодня прошла встреча главы МИД Армении и гендиректора МАГАТЭ. Об этом сказано в сообщении, размещенном 10 июня на сайте армянского министерства.

Центральной темой беседы Арарата Мирзояна и Рафаэля Гросси, состоявшейся на полях Конференции Организации Объединенных Наций по вопросам океана в Ницце, стали вопросы взаимодействия Еревана и агентства.

"Собеседники обсудили вопросы сотрудничества Армении и МАГАТЭ, в том числе продолжающуюся работу по безопасному использованию ядерной энергии, эффективную реализацию возможностей, предоставляемых развитием ядерной науки и технологий"

– пресс-служба ведомства

Помимо этого, стороны поговорили о приоритетах армянского правительства в ядерной энергетике и сотрудничестве с международными партнерами.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам регионального развития.