Вопросы сотрудничества обсудили Армения и МАГАТЭ

Сегодня прошла встреча главы МИД Армении и гендиректора МАГАТЭ. Об этом сказано в сообщении, размещенном 10 июня на сайте армянского министерства.
Центральной темой беседы Арарата Мирзояна и Рафаэля Гросси, состоявшейся на полях Конференции Организации Объединенных Наций по вопросам океана в Ницце, стали вопросы взаимодействия Еревана и агентства.
"Собеседники обсудили вопросы сотрудничества Армении и МАГАТЭ, в том числе продолжающуюся работу по безопасному использованию ядерной энергии, эффективную реализацию возможностей, предоставляемых развитием ядерной науки и технологий"
– пресс-служба ведомства
Помимо этого, стороны поговорили о приоритетах армянского правительства в ядерной энергетике и сотрудничестве с международными партнерами.
Состоялся также обмен мнениями по вопросам регионального развития.