Вестник Кавказа

МАГАТЭ примет участие во Всемирной атомной неделе в Москве

МАГАТЭ примет участие во Всемирной атомной неделе в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МАГАТЭ подтвердил участие агентства во Всемирной атомной неделе. Она состоится в российской столице в конце сентября.

МАГАТЭ будет участвовать ближайшей осенью во Всемирной атомной неделе, которая пройдет в Москве в конце сентября. Соответствующую информацию подтвердил гендиректор агентства.

"Хорошая новость для мировой атомной индустрии заключается в том, что большое мероприятие будет проводиться во второй половине этого года в сентябре в России, в Москве, и МАГАТЭ собирается участвовать в этом мероприятии"

– Рафаэль Гросси

Руководитель организации заметил, что это будет большое мероприятие для развития атомной индустрии в мире.

По словам Гросси, мировое сообщество приветствует проведение такого рода мероприятий, которые повышают интерес для мирного использования атомных технологий.

Напомним, Всемирная атомная неделя начнется в российской столице 26 сентября, а завершится – 30 сентября.

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