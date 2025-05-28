МАГАТЭ примет участие во Всемирной атомной неделе в Москве

МАГАТЭ будет участвовать ближайшей осенью во Всемирной атомной неделе, которая пройдет в Москве в конце сентября. Соответствующую информацию подтвердил гендиректор агентства.
"Хорошая новость для мировой атомной индустрии заключается в том, что большое мероприятие будет проводиться во второй половине этого года в сентябре в России, в Москве, и МАГАТЭ собирается участвовать в этом мероприятии"
– Рафаэль Гросси
Руководитель организации заметил, что это будет большое мероприятие для развития атомной индустрии в мире.
По словам Гросси, мировое сообщество приветствует проведение такого рода мероприятий, которые повышают интерес для мирного использования атомных технологий.
Напомним, Всемирная атомная неделя начнется в российской столице 26 сентября, а завершится – 30 сентября.