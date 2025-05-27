Вопросы информбезопасности обсудили Москва и Баку

Замглавы российского внешнеполитического ведомства пообщался в пятницу с послом Азербайджана в Москве. В ходе разговоры стороны обменялись мнениями по взаимодействию двух стран в различных сферах.

В Москве прошла встреча замглавы МИД России Сергея Вершинина и посла Азербайджана в РФ Рахмана Мустафаева. Об этом сказано в сообщении, размещенном 30 мая на сайте российского министерства.

Центральной темой встречи стало сотрудничество Москвы и Баку в сфере информационной безопасности.

"Проведен обмен мнениями по ряду вопросов российско-азербайджанского взаимодействия, в том числе в сфере информационной безопасности"

– МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что участники встречи обратили внимание на важность продолжения укрепления двусторонних отношений в русле положений Декларации о союзническом взаимодействии, подписанной лидерами стран в феврале 2022 года.