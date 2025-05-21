Вопросы двусторонних отношений обсудили премьеры России и Армении

Глава российского правительства созвонился с армянским коллегой. Центральной темой беседы стали вопросы двустороннего взаимодействия.

В воскресенье, 1 июня, состоялся телефонный разговор премьер-министров России и Армении Михаила Мишустина и Никола Пашиняна. Об этом рассказали в пресс-службе главы армянского правительства.

"Михаил Мишустин поздравил Никола Пашиняна с юбилеем – пятидесятилетием со дня рождения. Главы правительств обсудили также актуальные вопросы российско-армянского взаимодействия"

– правительство РА

В сообщении также говорится, что Пашинян поблагодарил российского премьера за звонок и поздравления.

"Никол Пашинян поблагодарил Михаила Мишустина за звонок и поздравления. Обсуждались вопросы, касающиеся двусторонних отношений Республики Армения и Российской Федерации"

– пресс-служба кабмина

Напомним, в воскресенье премьеру Армении исполняется 50 лет. Ранее сообщалось, что телефонный разговор с ним провел президент РФ Владимир Путин.