Путин призвал Пашиняна к развитию отношений Армении с Россией

Глава российского государства передал сегодня поздравления премьеру Армении в связи с его 50-летием. В нем президент РФ призвал его развивать отношения между Москвой и Ереваном.

В воскресенье, 1 июня, премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечает свой 50-й день рождения. Свои поздравления по этому поводу ему направил президент России Владимир Путин.

В размещенной на сайте Кремля телеграмме сказано, что взаимодействие Москвы и Еревана отвечает интересам обоих народов и помогает упрочить стабильность, безопасность и благополучие на евразийском пространстве.

"Уважаемый Никол Воваевич, примите искренние поздравления по случаю Вашего 50-летнего юбилея. Россию и Армению исторически связывают дружественные отношения. Уверен, что совместными усилиями мы можем обеспечить дальнейшее развитие этих отношений на всех направлениях"

– Владимир Путин

Напомним, предыдущая встреча президента РФ и главы армянского правительства прошла в Москве в октябре 2024 года.

В начале мая Никол Пашинян заявил, что внешняя политика страна не предполагает отказ от углубления отношений с Россией.

"Мы руководствуемся внешней политикой балансирования и сбалансированности и эта политика не предусматривает выстраивания отношений с одними за счет других"

– армянский премьер