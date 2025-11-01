Вопрос об отправке военных Турции в Газу будет решен до конца недели – СМИ

Власти Турции вскоре примут решение об участии контингента в стабилизационных силах в секторе Газа. Ожидается, что для наблюдения за перемирием в Газе в регион будут направлены военные из нескольких стран.

До конца этой недели турецкое руководство примет решение о том, будет ли контингент страны принимать участие в международных стабилизационных формированиях в секторе Газа, передает газета Turkiye.

Сообщается, что в Газу могут быть направлены турецкие военные наблюдатели, поисково-спасательные и инженерно-саперные подразделения. При этом более вероятный вариант, пишет Turkiye, что для обеспечения безопасности в регионе в анклав прибудут силы из Египта, Пакистана и Азербайджана. На данный момент Минобороны Турции контактирует с иностранными коллегами по возможности создания опергруппы для контроля за режимом прекращения огня в Газе.