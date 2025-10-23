В Газе подсчитали число погибших с момента начала перемирия

Минздрав сектора Газа обнародовал данные по погибшим с момента начала перемирия между Израилем и ХАМАС.

В секторе Газа со старта режима прекращения огня между ХАМАС и Израилем число погибших достигло 226, почти 600 человек пострадали, поведал палестинский Минздрав.

"C момента прекращения огня 11 октября 2025 года общее количество жертв составило: 226 погибших, 594 раненых. Из-под завалов извлечены 499 тел"

– Минздрав Палестины

Согласно информации ведомства, в медицинские учреждения палестинского анклава за последние два дня поступили 9 пострадавших. Общее число погибших с октября 2023 года, когда произошла эскалация между Израилем и ХАМАС, достигло почти 69 тыс человек.

Напомним, что режим перемирия в анклаве был восстановлен 29 октября, когда Израиль отчитался о поражении ряда целей ХАМАС в Газе.