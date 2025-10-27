Вестник Кавказа

Вокруг Боржоми построят объездную

Боржоми
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Министерство инфраструктуры Грузии рассматривает возможность строительства объездной дороги вокруг Боржоми. Проезд фур через город наносит вред курортной зоне.

О строительстве объездной дороги вокруг курорта Боржоми заявили в правительстве Грузии. Министерство инфраструктуры планирует направить специалистов для исследования особенностей местности, прилегающей к курорту.

Глава ведомства Реваз Сохадзе отметил, что ситуация с дорожной инфраструктурой Боржоми требует неотложных мер. Через город проходит международная трасса Хашури-Ахалцихе-Вале.

"В Боржоми очень критическая ситуация, и в ближайшие дни департамент автомобильных дорог объявит исследование техническо-экономических показателей, которое покажет и выявит возможности в этом направлении"

-  Реваз Сохадзе

Курорт Боржоми приобрел мировую известность благодаря минеральным источникам. Круглый год в здравницу приезжают туристы. К городу примыкает национальный парк Боржоми-Харагаули.

Новая объездная дорога во многом поможет уменьшить негативное влияние большого потока большегрузов на курортную зону, отметили в министерстве.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1530 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.