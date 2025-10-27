Вокруг Боржоми построят объездную

О строительстве объездной дороги вокруг курорта Боржоми заявили в правительстве Грузии. Министерство инфраструктуры планирует направить специалистов для исследования особенностей местности, прилегающей к курорту.
Глава ведомства Реваз Сохадзе отметил, что ситуация с дорожной инфраструктурой Боржоми требует неотложных мер. Через город проходит международная трасса Хашури-Ахалцихе-Вале.
"В Боржоми очень критическая ситуация, и в ближайшие дни департамент автомобильных дорог объявит исследование техническо-экономических показателей, которое покажет и выявит возможности в этом направлении"
- Реваз Сохадзе
Курорт Боржоми приобрел мировую известность благодаря минеральным источникам. Круглый год в здравницу приезжают туристы. К городу примыкает национальный парк Боржоми-Харагаули.
Новая объездная дорога во многом поможет уменьшить негативное влияние большого потока большегрузов на курортную зону, отметили в министерстве.